Internautas ficam chocados com vídeo do nascimento de Louro José; Entenda

Um vídeo do nascimento de Louro José chocou os internautas após ser relembrado no programa “Se Joga”, desta quinta-feira (16). O motivo? A maioria do público mais novo não sabia da existência do vídeo.

Nas imagens mostra Ana Maria Braga com uma marreta para quebrar um ovo. Em seguida, sai Louro José e ao ver a apresentador grita "mamãe, mamãe”.

"Que momento na história da televisão brasileira. Gente, um parto ao vivo", disse Fernanda Gentil, uma das apresentadoras do programa.

o nascimento do louro josé



esse é o tweet pic.twitter.com/zFDCJjrdIW — luiz com z (@juniortaum) January 16, 2020

eu não acredito que fizeram um melhores momentos do louro jose kkkkkkkkkk nunca tinha visto o video do nascimento bixo — dan dan ☁️☁️ (@twilitkun) January 16, 2020

Gente eu não sabia desse vídeo do nascimento do louro José https://t.co/toErum6ZIy — professora camis (@tiadleite) January 16, 2020