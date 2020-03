Globo demite Stenio Garcia após ator veterano ameaçar processo

O mau exemplo do coronel Menezes

Dois dias após ameaçar processar a Rede Globo caso fosse demitido, Stenio Garcia usou as redes sociais neste domingo (29) para dizer aos seguidores que foi desligado da emissora, onde trabalhou por quase meio século.

"Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e #fiqueemcasa", se limitou a dizer Stenio.

O ator vem trazendo a público o seu impasse com a Rede Globo desde que recebeu um ultimato para que ele fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março, ou teria o fim do seu contrato fixo, como vem acontecendo com muitos outros artistas.

Stenio correu atrás e já estava escalado para a novela de Gloria Perez com previsão de estreia para 2021. A Rede Globo não se pronunciou sobre o assunto.