BBB20: Após 4 horas de disputa, Gabi e Guilherme vencem prova do líder

Gabi e Guilherme venceram a prova do líder na madrugada desta sexta-feira (07).

A disputa pela liderança começou com o veto de Guilherme. Ele eliminou da competição pela coroa os brothers Lucas, Felipe Prior, Hadson e Daniel.

Durante a exibição do programa ao vivo, o apresentador explicou a dinâmica da prova para garantir a liderança da semana. "Vocês estão em um depósito, um Centro de Distribuição das Americanas. Vão chegar pedidos no telão vindos de todos os lugares do Brasil. Um de vocês vai pegar o cubinho que corresponde ao lugar. Enquanto isso, o outro pega o cubinho correspondente ao produto. Coloquem os cubinhos na esteira. Por último, aperte o botão. Terminou".

A prova teve mais de 4 horas de duração.