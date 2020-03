Gabi Brandt muda de visual após Saulo Poncio deixar família

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Gabi Brandt resolveu dar um up no visual e fez sucesso ao mostrar o resultado aos seguidores na noite do sábado (7).

A digital influencer surgiu poderosa com os cabelos bem claros: "oie, to lôora", escreveu ela, que sensualizou com direito a dedinho na boca no clique.

Para quem não sabe, o marido dela, Saulo Poncio deixou a mansão onde vive toda a família e foi morar em um apartamento. Os dois eram casados há apenas 1 ano e têm um filho de 7 meses juntos. Na mansão dos Poncio, vivem os pais de Saulo, além da irmã com filhos e marido. Gabi Brandt continua morando no local com o filho.