Ex-presidente Lula deve dívida milionária para União

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em dívida com a União e surgiu na lista de devedores da Receita Federal ao dever R$ 1.154.170,32. De acordo com o R7, a cobrança é reconhecida judicialmente e não tem especificações.

Lula ficou preso por um ano e sete meses depois de ter sido condenado no processo do tríplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele também é réu em outros sete casos durante a Operação Lava Jato.