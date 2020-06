Ex-BBB Gabi Martins exibe seios fartos durante ensaio sensual

Sociedade precisa reagir à censura na internet

A ex-BBB e cantora, Gabi Martins, deixou seus seguidores boquiabertos com a sensualidade em uma série de fotos que ela compartilhou em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (03).

Ousada, Gabi aparece usando um look mais angelicam com look branco e maquiagem verde com tom claro. Já no terceiro e quarto clique, ela estava com uma make de arrasar e abusou no batom vermelho e olhar mais sedutor, além da roupa vermelha, bem decotada.

A cantora recebeu diversos elogios na publicação.

Foto: Reprodução/Instagram