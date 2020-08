Homem é preso dentro de quarto de motel com três adolescentes

Um homem de 47 anos foi preso ao ser flagrado no quarto de um motel com três adolescentes de 12, 14 e 15anos, na noite desse sábado (8). Duas das vítimas eram irmãos.

O caso aconteceu no bairro de Laranjal, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu após uma denúncia anônima feita PM da área, no local o homem foi achado com duas garotas e um menino.

O acusado foi preso e encaminhado ao 74º DP, mas a polícia não repassou detalhes sobre o caso.