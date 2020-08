Furacão perde força e vira tempestade nos Estados Unidos

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

O furacão Isaías perdeu força e agora é considerado uma tempestade tropical. Ele está seguido para a Flórida, nos Estados Unidos e ainda é visto com muita preocupação pelos americanos devido a pandemia do coronavírus.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) afirma que o fenômeno já se afastou das Bahamas, e a tempestade agora se mantém com ventos sustentados de até 114 km/h. As informações são do Sistema Globo.

O centro responsável pelo monitoramento informou que a previsão é que Isaías volte para categoria de furacão na madrugada deste domingo (02).