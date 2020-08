Embalado por título estadual, Athletico-PR visita Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense. A equipe rubro-negra chega ao torneio embalada pela conquista do Estadual, nesta semana, em um duelo de reviravoltas diante do arquirrival Coritiba.

O título do Athletico foi definido graças a gols nos acréscimos. Na primeira partida, na Arena da Baixada, venceu por 1 a 0, com gol marcado aos 46min do segundo tempo por Léo Cittadini. Na volta, no Couto Pereira, perdia por 1 a 0 até os 45min do segundo tempo, quando o lateral Khellven acertou belo chute no ângulo para empatar -na sequência, Nikão fez o segundo.

Para a estreia, o Athletico não terá força máxima. Alegando desgaste pela sequência de jogos do Campeonato Paranaense, o técnico Dorival Júnior dará descanso a alguns de seus atletas. O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, os meio-campistas Wellington e Marquinhos Gabriel e o atacante Bissoli nem sequer viajaram a Fortaleza.

Com isso, as portas se abriram para alguns dos reforços do time paranaense, como o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, o volante Richard e o atacante Geuvânio.

Do outro lado, o Fortaleza não teve um bom recomeço de temporada. A equipe dirigida por Rogério Ceni foi eliminada na semifinal da Copa do Nordeste pelo Ceará e viu o arquirrival se sagrar campeão.

A derrota foi uma decepção para o Fortaleza, que terminou o Brasileiro do ano passado em nono lugar e com boas perspectivas para 2020. No entanto, até agora, além de parar nas semifinais da Copa do Nordeste, também já caiu na Copa Sul-Americana diante do Independiente (ARG).

Isso, porém, não abala o elenco tricolor. "Já demonstramos o potencial que esse grupo tem em outras competições, e não é porque o grupo não conseguiu ter êxito que o grupo desaprendeu", justifica o meio-campista Juninho em entrevista publicada pelo site do jornal O Povo.

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Marlon; Osvaldo, Romarinho (Wellington Paulista), David. T.: Rogério Ceni

ATHLETICO-PR

Jandrei; Khellven, Lucas Halter, Felipe Aguilar, Abner; Richard, Fernando Canesin, Léo Cittadini, Nikão; Geuvânio, Carlos Eduardo. T.: Dorival Júnior

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h deste sábado (8)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)