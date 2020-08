Adversário do Cruzeiro tem nove atletas com Covid-19 e envia time da base a BH

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Uberlândia teve nove jogadores diagnosticados com o novo coronavírus e precisará enviar um time repleto de jogadores da base a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pelo Troféu Inconfidência, às 19h (de Brasília) desta quarta (5).

Flávio Gomide, presidente do clube, se manifestou sobre o caso na noite de terça (4), por meio de publicação em seu perfil do Instagram.

"Venho informar a todos os órgãos de imprensa, patrocinadores, associados e torcedores que hoje nos chegou os resultados dos testes PCR de Covid-19 de todos os atletas e delegação. Infelizmente, sofremos um duro golpe", afirmou o dirigente, citando todos os infectados -9 jogadores, 2 membros da comissão técnica e o diretor de futebol.

"Mesmo diante de tanta pressão, dizendo que deveríamos desistir da partida, vamos convocar os atletas da base também, campeões mineiros do interior de 2018 e terceiro colocados do Mineiro 2019 sub-20. Eles vão fazer parte do jogo, já estão no hotel. Gostaria de agradecer a Federação Mineira, que foi solícita, mas vamos nos unir para tentar fazer o melhor contra o Cruzeiro. A Federação nos ajudou como podia, mas infelizmente, é um problema de pandemia, de saúde pública. Vamos jogar com todos os atletas que estão negativo, vamos para a grande final, vamos dar o nosso melhor", completou.

Inicialmente, o goleiro Alex, o volante Luiz Alexandre, os atacantes Breninho e Dija Baiano, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulão foram diagnosticados com a doença. Eles não estiveram com a delegação no jogo do último domingo (2), a semifinal do Troféu Inconfidência, contra o Boa Esporte.

Após os resultados colhidos na noite de terça, Clebinho, Erick, Plinio, Zé Vitor e Rogério foram diagnosticados com a doença. João Luiz (massagista) também teve resultado positivo no teste.