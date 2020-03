O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Paulo César Tinga, 42, confirmou que esteve com Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (24), em Brasília, antes do discurso em que o presidente contrariou as recomendações dos órgãos de saúde e criticou o isolamento em razão da pandemia do coronavírus.

Porém, segundo o ex-volante de Internacional e Cruzeiro, a conversa com Bolsonaro tratou apenas de "amenidades" e não teve qualquer cunho político.

Tinga diz que foi à capital do país a convite de Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania e torcedor do Inter, depois de terem conversado há cerca de duas semanas sobre "futebol e questões sociais".

Após a conversa com Tinga, Lorenzoni levou o ex-jogador ao gabinete presidencial, onde foi apresentado a Bolsonaro. Mais tarde, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional para criticar as medidas adotadas no controle da pandemia.

Confira a nota de Tinga na íntegra:

"Estou vindo a público para esclarecer sobre a notícia de que participei de uma reunião em Brasília para colaborar no discurso do presidente Jair Bolsonaro.

Há duas semanas recebi uma ligação do ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni que queria conversar sobre futebol e questões sociais. Nesse mesmo dia, Lorenzoni me convidou a ir à Brasília para ouvir minha opinião sobre o tema. A reunião foi agendada para essa terça-feira, dia 24 de março. Ao término, o ministro me levou até ao gabinete da presidência da república para me apresentar ao presidente Jair Bolsonaro.

Nosso encontro não fazia parte da agenda da presidencial, muito menos para tratar de qualquer assunto de caráter oficial. Nos poucos minutos em que estive no gabinete, conversamos apenas sobre amenidades. Em instante nenhum foi sequer ventilado que o presidente iria fazer um pronunciamento à nação no período da noite.

A notícia que liga a minha pessoa ao conteúdo da fala do presidente Jair Bolsonaro não faz nenhum sentido. Lamento que o jornalista que veiculou a matéria não tenha me procurado para checar e/ou confirmar as informações."