Tenista chileno é sétimo campeão diferente em sete edições do Rio Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua sétima edição, o torneio de tênis Rio Open coroou seu sétimo campeão diferente. Neste domingo (24), o chileno Cristian Garin, 23, derrotou o italiano Gianluca Mager, 25, por 7/6 e 7/5.Esse foi o quarto e principal título profissional conquistado por Garin, que já vinha em ascensão na carreira e assumirá a 18ª posição do ranking mundial. Mager, grande surpresa do torneio e que eliminou o favorito Dominic Thiem nas quartas de final, subirá 51 posições, para a 77ª.Desde a primeira edição do Rio Open, os demais vencedores foram, na ordem, o espanhol Rafael Nadal, o espanhol David Ferer, o uruguaio Pablo Cuevas, o austríaco Dominic Thiem, o argentino Diego Schwartzman e o sérvio Laslo Djere.Nunca um campeão do torneio voltou a chegar pelo menos a uma final em outra edição.Neste domingo, as chuvas que tumultuaram a programação do evento no Rio de Janeiro desde quinta-feira (20) não atrapalharam a longa programação do dia, com a continuação das semifinais de simples e duplas que foram interrompidas na noite de sábado, além das decisões.O argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers bateram os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio na decisão da chave duplas, que também nunca foi vencida por um brasileiro.Com o polonês Lukasz Kubot, o mineiro Marcelo Melo perdeu nas semifinais para os italianos.