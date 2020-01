Sem grandes reforços, Jesualdo estreia pelo Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira (23) contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 19h15, e a grande atração para o torcedor está no banco de reservas da equipe.Com a missão de substituir o argentino Jorge Sampaoli, que fez uma boa temporada e levou o clube ao vice-campeonato brasileiro no ano passado, o técnico português Jesualdo Ferreira, 73, debuta pelo clube diante da sua torcida com um time parecido ao usado por seu antecessor.O presidente santista José Carlos Peres tem se gabado por ter conseguido manter a base da equipe para 2020, principalmente do meio-campo para a frente. No entanto, na defesa o novo treinador não terá o zagueiro Gustavo Henrique, grande destaque no ano passado e que se transferiu para o Flamengo.Se não perdeu tantos jogadores, tampouco se reforçou. O elenco enxuto desde Sampaoli ganhou como reforços para esta temporada apenas o atacante Raniel, que estava no São Paulo, e o lateral direito Madson, ex-Grêmio.Tímido no mercado da bola, o Santos terá pela frente um adversário que gastou cerca de R$ 50 milhões em reforços até o momento e que vem da conquista do título da Série B do Brasileiro. O Red Bull Bragantino agora quer se tornar a quinta força do estado.A equipe do interior paulista tem investido em jovens jogadores. O atacante Alerrandro, 19, que estava no Atlético-MG, o zagueiro Leo Realpe, 18, do Independiente del Valle (EQU), o atacante Artur, 21, o lateral Luan Cândido (ambos ex-Palmeiras), e o meia Thonny Anderson, 22, que estava no Grêmio, são as apostas.Além de fazer sombra para Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo no Estadual, o Red Bull Bragantino quer formar um time forte para buscar seu grande objetivo na temporada: a classificação para a Copa Sul-Americana 2021. No Brasileiro passado, garantiram a vaga clubes que terminaram do 9º ao 14º lugar.SANTOSEverson; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Derlis González (Tailson, Arthur Gomes ou Kaio Jorge). T.: Jesualdo FerreiraRB BRAGANTINOJúlio César; Aderlan, Léo Ortiz e Ligger e Edimar; Uillian Correia, Pedro Naressi, Claudinho e Thonny Anderson; Artur e Ytalo (Alerrandro). T.: Antônio CarlosEstádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Horário: 19h15 desta quinta-feiraÁrbitro: Raphael Claus