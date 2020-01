Em 'clássico sub-20', Lucas Silva garante vitória do Flamengo sobre o Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Clássico dos Milhões dos meninos, os jovens da base do Flamengo se agigantaram sobre os garotos do Vasco e venceram por 1 a 0, com gol de Lucas Silva, o duelo disputado nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. No empate sem gols ante o Macaé, na estreia da equipe, Lucas foi vaiado por parte da torcida, mas viveu sua noite de herói dias depois.Sem seus titulares, que ainda estão de férias, o Flamengo foi a campo com um time todo formado por promessas da casa. Os principais nomes vascaínos, por sua vez, foram poupados por estratégia do técnico Abel Braga, que viu seus planos fracassarem.O confronto não foi marcado por grande qualidade técnica, mas a garotada compensou um certo nervosismo com muita velocidade e vontade. Melhor para o Flamengo, que teve mais capricho para liquidar a fatura. Na próxima rodada, o Flamengo encara no sábado (25) o Volta Redonda, às 18h, no Maracanã. No mesmo dia, o Vasco pega o Boavista, às 19h, em Cariacica (ES).VASCOJordi, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e Alexandre; Andrey, Marcos Júnior (Vinícius), Lucas Santos (Gabriel Pec) e Juninho (João Pedro); Ribamar e Tiago Reis. T.: Abel BragaFLAMENGOGabriel Batista; Matheuzinho, Rafael Santos, Matheus Dantas (Richard Rios) e Ramon; Vinicius Souza, Hugo Moura, Luiz Henrique (Pepê); Vitor Gabriel, Yuri César e Lucas Silva (Wendel). T.: Maurício SouzaEstádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAuxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio RegazoneCartões amarelos: Hugo Moura, Gabriel Baptista, Ramon, Vinícius (FLA); Caio Tenório, Miranda, Juninho (Vasco)Cartões vermelhos: 0Gols: Lucas Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo