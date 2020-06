PT, PSL e PSD vão receber a maior fatia do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões

Cumplicidade com o mal

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, autorizou, nesta semana, a divulgação da tabela de distribuição dos valores do Fundo Eleitoral para 32 dos 33 partidos brasileiros. O fundão vai garantir R$ 2 bilhões para financiamento da campanha eleitoral deste ano. O Partido dos Trabalhadores vai receber a maior fatia deste valor, cerca de 10% do total.

O pagamento será realizado em parcela única que ainda não tem data para acontecer. As datas das eleições deste ano ainda estão em análise devido a pandemia, podendo ser adiadas para novembro ou dezembro deste ano. Apesar de estar na lista, o Partido Novo não vai receber o valor que teria direito,pois por decisão interna abriu mão do repasse.

Veja quanto cada partido vai receber:

PT: R$ 200.925.914,05

PSL: R$ 193.680.822,47

PSD: R$ 157.180.452,52

MDB: R$ 154.867.266,21

PP: R$ 140.245.548,54

PSDB: R$ 26.028.246,07

PL: R$ 123.291.771,52

DEM: R$ 114.582.014,53

PSB: R$ 109.473.374,53

Republicanos: R$ 104.420.877,14

PDT: R$ 99.268.623,40

PODE: R$ 88.650.237,68

PROS: R$ 44.662.782,92

Solidariedade: R$ 42.226.143,46

PSOL: R$ 40.671.705,00

Cidadania: R$ 39.432.103,26

Novo: R$ 36.593.934,06

PTB: R$ 35.104.450,75

PSC: R$ 33.174.133,61

PCdoB: R$ 30.975.329,95

Avante: R$ 28.147.299,59

Patriotas: R$ 27.486.008,90

PV: R$ 20.513.797,41

Rede: R$ 20.420.046,72

PMN: R$ 5.872.173,76

PTC: R$ 5.634.758,31

DC: R$ 4.025.171,90

PCB: R$ 1.233.305,95

PCO: R$ 1.233.305,95

PMB: R$ 1.233.305,95

PRTB: R$ 1.233.305,95

PSTU: R$ 1.233.305,95

UP: R$ 1.233.305,95

Total: R$ 2.034.954.823,96