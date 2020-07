Publicado do Diário Oficial da União nova forma de pagamento do auxílio emergencial

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na madrugada desta quarta-feira (1) o decreto que prorroga por mais dois meses o auxílio emergencial para trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família.

O benefício da 4ª e 5ª parcela será depositado da seguinte forma: R$ 500 no início do mês; R$ 100 no fim do mês; R$ 300 no início do mês; R$ 300 no fim do mês.

O decreto, no entanto, não especifica se será essa a fórmula antecipada pelo ministro ou simplesmente se o governo irá pagar duas parcelas de R$ 600.

Segundo um site Globo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o cronograma de pagamento das novas parcelas ainda será divulgado. Segundo ele, o calendário está pronto, mas falta autorização do ministro Paulo Guedes para anunciar.