Di Ferrero aparece com nova tatuagem e choca seguidores: 'Não acredito'

Di Ferrero surgiu no Instagram nesta terça-feira (21) para mostrar a nova tatuagem que fez – ou não. Os fãs ficaram surpresos, isso porque o cantor apareceu com a palavra “deep”, que em português pode significar “profundo”, escrita no rosto, abaixo do olho.

Os seus seguidores questionaram se a tattoo é mesmo definitiva. “É sério?”, questionou uma. “Não acredito”, assustou-se outra. “É verídico?”, perguntou mais uma, curiosa. “Que isso Diego, não me assusta”, comentou mais uma fã.

Di Ferrero fez feat com Vitão em “Só Rezo” e o vídeo já conta com mais de 620 mil visualizações.