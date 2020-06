Idoso é encontrado degolado dentro de rede no Amazonas

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Um homem identificado como Manoel Justino da Silva Monteiro, de 79 anos, foi assassinado neste domingo (14) na comunidade Gutierrez, do município Careiro da Várzea, região metropolitana de Manaus.

Segundo informações da polícia, o corpo do homem foi encontrado pela própria neta que havia levado remédio para o idoso. Segundo o relatório do Instituto Médico Legal (IML), Manoel estava degolado.

Uma quantia em dinheiro foi levada da casa, que não possuía sinais de arrombamento. Um homem foi detido como suspeito do crime. As investigações em torno do crime continuam.

O corpo foi removido pelo IML para saber se Manoel foi vítima de outro tipo de violência.