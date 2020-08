Criminosos disparam ‘chuva de balas’ contra homem em beco na Compensa

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Um homem identificado como Endreo Lima Torres, 25, foi alvo de criminosos armados na noite deste domingo (2), no Beco Benayon, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia militar, o homem estava no beco quando foi surpreendido por um grupo com pelo menos seis homens armados que dispararam tiros contra Endreo. Ele foi baleado 6 vezes na mão, tórax e braço.

Atendido preliminarmente no SPA Joventina Dias, o jovem foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Não há informações sobre seu estado de saúde.