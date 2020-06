Governo Federal paga mais de 2 milhões anúncios em sites de fake news e pornografia

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Mais de 2 milhões de anúncios foram pagos pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência em sites de fake news e pornografia, segundo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista das Fake News (CPMI). As informações foram divulgadas no Sistema Globo, nesta quarta-feira (03).

O levantamento mostra que em 38 dias no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nos meses de junho a julho de 2019, o governo federal pagou 2,65 milhões de anúncios em sites, aplicativos e canais na internet com conteúdo considerado inapropriado, com teor sexual, notícias falsas, jogos ilegais, entre outros. O blogueiro Allan dos Santos, alvo da operação da Polícia Federal no inquérito das Fake News, na semana passada, também está entre os que receberam verba pública. Ele negou as acusações.

Ainda de acordo com o site, os trabalhos da CPMI estão suspenso em decorrência do coronavírus, mas com a conclusão da comissão será enviada ao Ministério Público para as medidas legais.