Crivado de balas, homem é achado morto em motel abandonado

O corpo de um homem, 35, foi encontrado em um motel abandonado, em Caldas Novas, em Goiás. Ele estava com várias marcas de tiros pelo corpo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (01), mas só ganhou repercussão

Os moradores relataram que viram motos na área e, depois, ouviram tiros vindos do prédio abandonado, no entanto, o corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte. O caso aconteceu nesta quarta-feira (01), segundo o Sistema Globo. A Delegacia de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas investiga o crime.