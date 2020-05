Lívia Andrade ostenta corpão a bordo de biquininho em dia de sol

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Depois de ter sido dispensada do programa "Triturando" (SBT), Lívia Andrade está aproveitando para recarregar as energias com muito sol. A apresentadora de 36 anos publicou uma sequência de fotos de biquíni mostrando o corpão cheio de curvas nesta quarta-feira (20).

Ontem, Lívia também havia feito o mesmo, nas dependências da sua mansão. "Vou ali no quintal tomar um solzinho de final de tarde e já volto pro quarto", explicou.