Abalada, Juliana Paes fala sobre mãe com coronavírus

Juliana Paes afirmou que a mãe, Regina Couto, foi diagnosticada com Covid-19. Nesta quarta-feira (29), ela confirmou que o teste deu positivo para o novo coronavírus. Ontem, a atriz havia gravado um vídeo cancelando sua participação em uma live, e falou sobre o assunto, visivelmente abalada:

""Hoje, a minha mãe amanheceu com sintomas de Covid, se sentindo mal. O resultado dos exames não são conclusivos, mas estamos em casa apreensivos. Vou ter que tomar aqui todas as rédeas, algumas precauções, algumas medidas. Eu não moro com ela, mas tem a minha avozinha que mora com ela, de 89 anos... Então é isso. Eu não vou participar da live hoje e eu peço desculpas para vocês, mas o momento é esse, é complicado".

Nesta quarta-feira, Juliana tranquilizou os fãs e afirmou que o teste resultou positivo para Covid-19 a mãe está bem, sendo medicada e se recuperando em casa.