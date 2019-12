Polícia Federal prende dupla com 10 mil peixes ornamentais no Amazonas

Manaus/AM - Durante fiscalização de rotina no Rio Solimões, na última sexta-feira (27), a Polícia Federal (PF) prendeu dois homens em flagrante que estavam transportando cerca de 10 mil peixes ornamentais em sacos plásticos numa embarcação. A embarcação do tipo voadeira oi apreendida na comunidade Umariaçu, em Tabatinga. De acordo com os presos de 28 e 32 anos o destino da dupla era a Colômbia.

O responsável pela embarcação disse que eles realizariam a entrega dos peixes do tipo ‘aruanã' na cidade de Letícia, onde receberiam pagamento de dinheiro em espécie. Os dois vão responder pelo crime de receptação e tentativa de contrabando.

Quanto aos peixes, eles serão entregues aos órgãos ambientais competentes para serem reintroduzidos à natureza.