Cobradora é agredida a tapas pelo ‘colega’ motorista após discussão em Manaus

Manaus/AM - Uma cobradora foi agredida fisicamente e verbalmente pelo ‘colega’ de trabalho na noite desta terça-feira (04) após uma discussão. Os dois trabalhadores atuam na linha 500 e a desavença ocorreu no terminal do coletivo, localizado no Igarapé do Passarinho, Conjunto Galiléia, zona Norte da capital.

Em relato, a vítima contou que um senhor havia entrado com uma máquina de cortar capim e pediu para descer na porta de trás. Ela atendeu o pedido e acionou o motorista para abrir a porta ao chegar na ‘parada’, porém ele ignorou e só foi abrir para o passageiro descer em outro ponto.

Ao questionar o 'parceiro', quando chegaram no final da linha, a mulher foi chamada de vagabunda, além de ser agredida com dois tapas na cara e no braço. A cobradora passou mal e foi amparada por outros colegas de linha.

Ela registrou um Boletim de Ocorrência no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).