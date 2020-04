Dupla suspeita de integrar grupo especialista em roubar e clonar veículos é presa em Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Clauber Ferreira de 29 anos e Joel Martins, 28, foram presos na noite dessa quarta-feira (9), suspeitos de integrarem uma organização criminosa que roubava e clonava veículos na capital.

Conforme o delegado Cícero Túlio, no momento da prisão os suspeitos estavam com três carros roubados e vários objetos utilizados na adulteração de veículos. A dupla é comandada por um criminoso conhecido como Gelson que é o mais procurado no estado por esse tipo de crime.

Ele também teria envolvimento na tentativa de homicídio de um empresário e teria cedido o carro que outros criminosos usaram no assassinato do advogado Armando de Freitas.

Clauber seria o segundo líder na hierarquia do grupo, que está sendo desmantelado pouco a pouco desde o fim do ano passado.