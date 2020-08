Donald Trump diz avisa que vai proibir uso do TikTok dos EUA

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

O presidente dos Estados Unidos anunciou a jornalistas nessa sexta-feira (31), que vai proibida o uso do aplicativo TikTok no país. Segundo ele, a plataforma pode estar sendo usada pela China como um meio de espionar o país.

Trump disse ainda que a intenção é banir por completo o uso do aplicativo entre os americanos e estrangeiros que vivem no país e que para garantir que a decisão seja cumprida pode aplicar uma “ordem executiva ou poderes econômicos de emergência”.

A notícia foi dada de primeira mão para jornalista que viajam com ele no avião presidencial e deve ser oficializada hoje (1), por Donald.

O presidente anda em pés de guerra com o país asiático desde que, segundo ele, descobriu que a China teria tentado roubar informações sobre uma vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida no país.

O TikTok é uma das ferramentas de vídeo mais populares no mundo todo e têm sido alvo de análise da inteligência americana que apontou o risco de espionagem por meio dela. A Microsoft estaria de olho no aplicativo e estará até negociando a compra do mesmo por bilhões de dólares.