Soldado do Exército é preso suspeito de participar de assaltos em Manaus

Manaus/AM – Três homens foram presos, entre eles um suposto soldado do Exército Brasileiro, suspeitos de estarem realizando assalto no bairro do Mundo Novo, em Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, ocupantes de um veículo modelo Gol de cor branca,de placas PHP-6C70, estavam realizando furtos e assaltos na Zona Centro-Sul da capital. Uma das vítimas, que teve os pertences subtraídos acionou os policiais da 12ª Companhia Comunitária, que realizaram buscas na região, e encontraram os suspeitos na rua B da comunidade Mundo Novo.

Durante revista no veículo, foram encontrados celulares, dinheiro, jóias e também uma faca modelo peixeira, supostamente usada para intimar as vítimas.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.