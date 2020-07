Twitter anuncia recurso de combate à violência doméstica

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Os usuários do Twitter Brasil contam com um novo recurso para ajudar na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Ao pesquisar por palavras relacionadas ao tema, alguns links úteis serão direcionados para páginas com informações sobre o Ligue 180, violência doméstica e familiar e sobre a rede de atendimento a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social e econômica.

Além disso, segundo o UOL, o recurso também pode ser utilizado por testemunhas e outras pessoas que tomem conhecimento ou presenciem casos de violência contra a mulher.

Com o aumento de casos de violência durante a pandemia, a disseminação de informações ficou ainda mais importante. Dados Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) apontam um aumento médio de 14,1% no número de denúncias feitas ao Ligue 180 nos primeiros quatro meses de 2020 em relação ao ano passado.

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.