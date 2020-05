Cão espera 3 meses em hospital por dono que morreu de coronavírus

A Culpa é do Supremo

Um cachorro passou cerca de três meses aguardando o dono que morreu em uma unidade hospitalar em Wuhan, na China. Ele foi apelidado de Xiao e vinha sendo alimentado pelos funcionários do local até ser levado para um abrigo.

Segundo informações do site Uol, o animal teria chegado no junto com o dono, que era idoso e estava com Covid-19.

O tutor morreu depois de cinco dias, porém, o cão ficava o aguardando na entrada do hospital. Com a volta da rotina, pacientes reclamaram da presença do animal e Xiao teve que ser levado para um abrigo, onde aguarda adoção.