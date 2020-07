Goleiro Bruno deve ser o novo contratado em time do Acre

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Foi anunciada na noite deste domingo (26), a contratação do Goleiro Bruno Fernandes, pelo Rio Branco Football Club, do Acre.

O informação foi dada pelo presidente do clube, Neto Alencar, pelo Instagram: "A maior contratação do Rio Branco esse ano, e digo uma das maiores de sua história, trata-se do ex-Flamengo Bruno Fernandes, que chega na nossa capital essa semana para vir compor nosso elenco”, comunicou Neto.

Segundo informações, Bruno chega na próxima sexta-feira para integrar a equipe para as partidas do segundo turno do Campeonato Acreano, da Série D do Brasileirão e também da Copa Verde.