Vivian Amorim apresentará programa no Multishow

A manauara Vivian Amorim voltará a apresentação da nova edição do Big Brother Brasil. Ao lado de Bruno de Luca e Titi Muller, o trio vai comandar a nova temporada do "BBB - A eliminação", ao vivo no Multishow, segundo a colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

A atração está prevista para janeiro. O programa será exibido todas as quartas-feiras, com 1 hora de duração.

De acordo com a colunista, no programa os apresentadores vão receber o eliminado da semana e fazer uma avaliação de sua participação no reality.