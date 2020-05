José Loreto confessa que comprou remédio para ereção: 'Brochar é tão natural'

O gemido da cama no confinamento

Durante uma live com a sexóloga Regina Navarro Lins, o ator José Loreto falou sobre sua intimidade e confessou que pedia para que amigos comprassem remédios de ereção. O ex-marido de Débora Nascimento que está evoluindo sexualmente e espiritualmente. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo a folha, ainda durante a entrevista on-line, Loreto contou detalhes sobre experiências sexuais, entre elas, sobre o transtorno que passou na primeira vez que não conseguiu ter ereção: . "Minha primeira brochada foi quando fiquei com uma menina, foi um transtorno, escondido em banheiro de condomínio. Arrumei uma desculpa, falei que estava casado. No dia seguinte eu queria arrumar remédio para ereção. Meu objetivo era mostrar quem eu sou, o macho alfa e potente, não podia deixar má impressão. Pedia para os meus amigos para comprar remedinho". Brochar é tão natural. E quantas vezes eu na cabeça machista ficava com medo de brochar, o sexo era ruim.", disse.

Loreto disse ainda, ele agora está numa fase de redescobertas. "Eu ainda estou tentando evoluir sexualmente e espiritualmente. Eu pesquiso, quero ser mais tântrico, ir mais devagar [no sexo]. Então estou me redescobrindo.", finalizou.