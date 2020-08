Globo e Turner travam briga por direito de transmitir jogos do Brasileirão

A Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que dá direito de transmissão para o time mandante das partidas de futebol no Brasil está causando uma grande briga entre a TV Globo e a Turner (TNT) por causa dos jogos do Campeonato Brasileiro, na tv fechada. A disputa se dá por conta de jogos que a Turner deseja transmitir de clubes que possuem contrato com a Globo (Sportv e Premiere).

Na Lei Pelé, que baseou o contrato da Globo com os times do Brasileirão, o direito de transmissão das partidas, sendo o time mandante ou visitante, é exclusivo da emissora detentora dos direitos. A Turner, que possui contrato com alguns clubes da Série A, só podia transmitir as partidas dos clubes que ela tem contrato, estando impedido de transmitir partidas de clubes com acordos com a emissora rival.

Com a MP, a Turner deseja transmitir todas as partidas dos clubes que fecharam com ela, mesmo os jogos que tenham times que possuem contrato com a Globo na tv fechada. A Globo já anunciou que vai à Justiça para impedir a Turner de transmitir esses jogos.

A Globo desconsidera a MP assinada por Bolsonaro e se mantém fiel ao contrato fechado com os clubes baseado na Lei Pelé. A prova disso é que a emissora não vai transmitir partidas de clubes com os quais não tem contrato, mesmo tendo esse direito, garantido pela Medida Provisória.

A Globo possui acordos com 12 clubes na tv fechada: Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Red Bull Bragantino, São Paulo, Sport e Vasco. A Turner tem contrato com os oito restantes. Em tv aberta, a Globo tem contrato com todos os 20 clubes.