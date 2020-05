Após polêmica com Conar, Gusttavo Lima anuncia data de nova live

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Após virar alvo do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e afirmar que não faria mais lives, o sertanejo Gusttavo Lima voltou atrás de sua decisão e anunciou neste sábado (02), que sua terceira live já tem data marcada. O anúncio foi feio pelo cantor em seu perfil oficial do Instagram.

A live do cantor será no dia 22 de maio, uma sexta-feira, a partir das 21h (horário de Brasília), mas o músico não revelou qual plataforma será utilizada para transmissão do seu show ao vivo pela internet.

A representação contra Gusttavo Lima no Conar se deu após denúncias ao orgão de que o sertanejo teria feito uso excessivo de bebidas alcoólicas durante suas transmissões pela internet.