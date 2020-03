Com avanço do coronavírus na Europa, bolsa de valores opera em queda nesta quarta

As agressões a jornalistas em Manaus

Após alta de 7,14% na terça-feira (10), a Bolsa de Valores opera em queda nesta quarta-feira (11), conforme o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3. Medidas para reduzir os impactos econômicos do aumento dos casos de coronavírus na Europa estão sendo avaliadas por investidores.

A queda da Ibovespa é de 2,66%, com 89.764 pontos. Na véspera, a bolsa fechou com alta de 7,14% e 92.214 pontos, com recuperação das perdas da maior queda registrada em 20 anos que ocorreu na segunda-feira (9).