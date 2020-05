Em meio a pandemia, Black Mirror não ganhará nova temporada ‘tão cedo’

Não ao lockdown em Manaus

Em entrevista ao Radio Times, o criador de Black Mirror Charlie Brooker, revelou que a sexta temporada da série não será finalizada durante um bom tempo, já que a pandemia do novo coronavírus está causando um clima sombrio no mundo.

"No momento, não sei se as pessoas teriam estômago para histórias sobre sociedades ruindo, então não estou trabalhando em nenhum [episódio de Black Mirror]. Estou ansioso para revisitar minhas habilidades com quadrinhos, então estou escrevendo roteiros para me fazer rir".