Veja 5 tipos de vagina; o 3º é o mais raro

Anjos e demônios

Muitas mulheres têm vergonha e são insatisfeitas com suas partes íntimas por acharem que essas não atendem aos "padròes" comumente exibidos em imagens. Uma ex-depiladora íntima resolveu usar sua experiência com vaginas para categorizar diferentes tipos do órgão, diminuindo assim as ideias irreais que se tem acerca dele.

Segundo a ex-depiladora, que preferiu se identificar apenas como Mel, as vaginas são sempre diferentes uma das outras mas no geral há 5 tipos que podem ser classificados. "Não é um algoritmo matemático. Isso é apenas para ajudar mulheres a entenderem que esse estranho ‘segredo’ que guardamos dos nossos amigos e da sociedade não é tão escandaloso ou peculiar como pensamos”, afirmou ao Elite Daily. Ela lembra também que é possível que algumas mulheres não se encaixem completamente em uma categoria específica, podendo ter apenas alguma afinidade com um ou outro tipo.

Confira e veja com qual você mais se identifica





1. Senhorita Tulipa: Lembra o botão de uma flor quando está prestes a desabrochar. Os lábios menores ficam levemente expostos em todo o comprimento dos lábios maiores. Nesse caso os lábios menores são considerados expostos e ao mesmo tempo contidos.





2. Senhorita Ferradura de Cavalo: A principal característica é a abertura mais larga na parte superior dos grandes lábios, deixando os pequenos lábios um pouco expostos ali, e entanto fechando mais na região debaixo. Os pequenos lábios, na parte inferior, ficam mais escondidos.





3. Senhorita Barbie: Apesar de ser o tipo mais imaginado quando se pensa em vaginas, a depiladora garante que é na verdade o menos comum. Na Srta Barbie, os lábios menores são completamente envolvidos pelos grandes lábios, e ambos os lábios ficam contra o osso pélvico





4. Senhorita Cortinas: Aqui os pequenos lábios - com pregas mais longas - se sobressaem aos grandes lábios. Este formato deixa, em alguns casos, os pequenos lábios bem visíveis por fora da vulva, mas em outros casos os deixa apenas levemente expostos. Segundo Mel, esse é o tipo MAIS comum de vagina e pode ser considerado uma combinação dos outros tipos da lista.



5. Senhorita inchadinha: Parecida com a Senhorita Barbie, ela tem no entanto uma diferença visível. Os grandes lábios são maiores. Em alguns casos mais inchados, e em outros mais finos e flácidos. Seja como for, a principal característica do tipo é que essa região mais exterior da vulva se sobressai.