Homem se choca ao descobrir que é pai apenas de um dos gêmeos da esposa

Um homem descobriu que não era o único pai dos gêmeos após as crianças passarem por um teste de DNA, padrão no país para registrar os nascimentos.

O chinês ficou surpreso com os resultados do exames que mostraram que ele é pai apenas de uma das crianças da esposa.

Segundo a diretora do Centro de Identificação Forense de Zhongzheng de Pequim e profissional que produziu o relatório de paternidade, Deng Yajun, disse que as chances disso ocorrer é de uma em 10 milhões. “Primeiro, a mãe precisa produzir dois óvulos em vez de apenas um no mesmo mês. Segundo, ela precisa ter relações sexuais com dois homens em um espaço muito curto de tempo para tornar isso possível. Os resultados mostraram que os filhos têm a mesma mãe, mas não o mesmo pai. Eles têm pelo menos dois pais”, explicou em entrevista à “China News Weekly”.

O fato é conhecido como superfecundação heteropaterna e ocorre quando a mulher faz sexo com dois homens diferentes dentro de um dia antes ou após a ovulação, permitindo que os óvulos sejam fertilizados. Os gêmeos, nesses casos, não são idênticos.

Com informações da revista ‘Crescer’.