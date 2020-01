Homem quase morre após contrair infecção por roer unhas

Um homem foi hospitalizado às pressas por contra de uma infecção contraída pelo hábito de roer unhas. A infecção poderia levar o escocês à morte.

Segundo A Gazeta, o caso tomou repercussão após uma amiga do escocês, divulgar em suas redes sociais o acontecimento. Ela divulgou uma mensagem com imagens de um dedo inchado com uma bolha amarela: “Uma mensagem para os roedores de unha por aí: PARE!!! Alguém que eu conheço, que prefere não se identificar, rói unhas e acabou tendo que ser levado às pressas ao hospital hoje para uma cirurgia de emergência, porque tinha passado dos limites e pegou infecção no dedo”.

“Essa pessoas esteve em duas farmácias e conversou com dois farmacêuticos nos últimos dias, mesmo assim foi ficando pior e, quando finalmente foi ao hospital essa manhã, foi avisado que se tivesse deixado mais tempo sem procurar ajuda médica, isso poderia ter sido fatal, já que a infecção estava subindo pelo braço, o que levou à cirurgia de emergência. Então, por favor, pare de roer unhas!!”, disse ela.