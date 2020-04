Em Manaus, homem encontrado morto com bilhete ao lado teve corpo crivado de balas

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM – O homem assassinado na rua da 1, da comunidade Vila Marinho, do bairro da Compensa na noite deste sábado (11), foi atingido com 10 tiros de assassinos que chegaram em um carro, escoltado por motos. As informações foram obtidas pela Polícia Militar.

A vítima foi identificada como Marcos Plínio Soares, tinha 45 anos e morava no bairro Santo Antônio. Moradores da rua contaram para a polícia que a vítima caminhava pela rua quando um carro de cor vermelha e duas motos se aproximaram da vítima, que não reagiu e foi baleada. Os tiros atingiram as vítimas e algumas casas.

Não se sabe a motivação para o crime, mas um bilhete um grande bilhete foi encontrado ao lado do corpo com a seguinte frase: "X9. Arrochador safado. Essa é pelo Neto e pelo Grande".

A perícia criminal e a investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local coletando provas que possam ajudar no inquérito.