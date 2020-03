Gracyanne Barbosa surpreende fãs com bumbum pro alto ao ensinar alongamento

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Gracyanne Barbosa aproveitou o tempo livre durante a quarentena e compartilhou um vídeo com seus seguidores enquanto treinava em casa, nesta segunda-feira (30).

A musa fitness mostrou um pouco de como faz alongamento. Ela ostentou um corpo de dar inveja, usando o look de ginástica bem colado que valorizou o bumbum turbinado.

“Alongamento, mobilidade, flexibilidade. Vocês pediram a aula de alongamento da live com minha prof mara @_celinaleon_ aqui no feed tbm pra poderem fazer mais vezes. Eu AMEI! E amei mais ainda, ver a galera que fez a aula conosco e que querem continuar”, escreveu a morena. A esposa do cantor Belo ainda contou sobre os benefícios de se alongar. “Sou apaixonada por essa aula, me ajuda muito no dia a dia, diminui dores, tensões, ajuda na consciência corporal, melhora a postura, melhorou muitas as lesões que eu tinha, entre muitos outros benefícios .Quem nunca fez, experimente! Lembrando sempre de respeitar seu corpo, aquecer e ter paciência pra evoluir”.