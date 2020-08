Marinha do Brasil fala sobre estado de saúde de militares no Líbano após explosão em Beirute

A Marinha do Brasil informou na tarde desta terça-feira (4), que uma de suas embarcações, a Fragata Independência, está em missão no Líbano, mas não estava na área do porto onde ocorreu a explosão em Beirute.

Ainda de acordo com a Marinha, nenhum militar brasileiro ficou ferido. Veja nota: "A Marinha do Brasil (MB) informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos. A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente." - Centro de Comunicação Social da Marinha