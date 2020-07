Bebê morre após ser esquecido pela própria mãe dentro de carro

Impeachment e jogo de poder

Um bebê de 4 meses morreu após ser esquecido dentro de um carro pela própria mãe, nesta segunda-feira (6), no interior do Rio de Janeiro. De acordo com o G1, a polícia informou que a mulher teria desenvolvido algum tipo de alteração psicológica após o parto e esquecido a criança.

Ainda segundo a publicação, o pai foi quem encontrou o bebê. A vítima chegou a ser levado para o hospital, mas já estava sem vida.

A mãe está sob efeitos de remédios e ainda não foi ouvida pela polícia.