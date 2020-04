Thelma detona Marcela: ‘levanta bandeira feminista e me troca pelo primeiro boy’

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Thelma participou do ‘Rede BBB’ após ser consagrada campeã do BBB20 e comentou sobre ter sido “abandonada” pelas amigas Marcela e Gizelly no jogo.

O racha entre elas aconteceu quando Marcela substitui Thelma por Daniel em sua escolha para final no Jogo da Discórdia.

Eu tinha certeza ABSOLUTA que a Thelma não iria ficar do lado das fadas quando visse tudo que aconteceu.



Esse vídeo é TUDO!



Thelma sobre a Marcela pic.twitter.com/C0UwXeForB — Rico Vagabundo da África ⚔ (@LeviKaique) April 28, 2020

“Amiga, você levantou bandeira feminista e aí me troca pelo primeiro boy que aparece”, disse Thelma.

Nas redes sociais, Marcela fez um textão explicando o feminismo e disse que também erra. “sou feminista e erro, e ainda tenho muita coisa pra acrescentar no meu feminismo para que ele ñ seja RASO (oq mais tenho feito desde que saí da casa é escutar e ler sobre ). Não vou deixar que um movimento seja invalidado, nem aceitar que tudo que eu já fiz e faço perca seu valor”, disse.

Marcela ainda disse que pretende conversar com Thelma: “E se vocês entenderam o texto, também tem que entender que não é pra atacar ninguém a partir disso. Eu to me defendendo de um fala que não é de hoje e que me machuca. Continuo respeitando, admirando e querendo muito conversar pra ficar tudo bem!”.