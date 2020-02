MC Mirella posa de lingerie preta e leva os fãs ao delírio

A funkeira MC Mirella usou o Instagram na noite deste sábado (01), para sensualizar com uma foto em frente ao espelho. Bem ousada, ela exibiu um corpaço e levou os fãs à loucura ao surgir usando apenas uma lingerie de cor preta, toda trabalhada na renda.

Com um piercing no umbigo e pose sexy, Mc Mirella mexeu com a imaginação dos seguidores ao escrever na legenda "Vem". Comentários como "Abre a porta", "Meu sonho", "Saborosa" foram alguns que encheram a publicação da artista.