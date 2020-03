Lexa leva ao delírio participantes do BBB20 ao fazer surpresa em Noite do Pijama

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

A noite foi de `Festa do pijama` no Big Brother Brasil 20`e contou com o DJ Dennys, o grupo de pagode Atitude 67, e uma participação especial da funkeira Lexa, que fez uma transmissão especial direto para a festa, levando os brothers ao delírio.

A bela cantou o hit "Chama Ela", sempre presente nas comemorações do confinamento. Em seguida, a cantora cantou "Sapequinha", parceria com MC Lan.

Os brothers gritaram muito com a surpresa e comemoraram, e Manu e Marcela correram para perto do telão para dançar e gritar.