Ex-BBB Flayslane realiza live como primeiro show depois do confinamento no BBB20

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

No feriado do Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (01), a ex-BBB Flayslane retoma a carreira de cantora e volta a se apresentar com Mara, sua dupla nos shows, em uma live no canal Lane e Mara no Youtube. É a primeira apresentação de Flay fora do confinamento do BBB20.

Com músicas autorais, Lane e Mara devem agitar a sexta dos internautas. A transmissão ao vivo está marcada para o dia 1º de maio, a partir das 20h (horário de Brasília).