Enganada, Globo processa Bianca Andrade e pede R$ 500 mil

A Globo não gostou de ter sido enganada por Bianca Andrade e está processando a influencer. De acordo com o Notícias da TV, Bianca assinou o contrato com a emissora para participar do BBB20, mas escondeu que fazia parte do reality “Soltos em Floripa”, da Prime Video.

Para quem não sabe, os participantes do BBB assinam um contrato em que há uma cláusula de exclusividade para não aparecer em programas concorrentes, acordo quebrado por Bianca.

Segundo a publicação, a Globo só descobriu que Bianca havia gravado o reality de pegação em março quando foi anunciada como comentarista e apresentadora do ’Soltos em Floripa’. Apesar da eliminação, Bianca ainda estava com o contrato com a Globo em vigor.