De fralda, esposa de Pyong Lee mostra barriga 4 dias após parto

Sammy Lee, esposa do BBB Pyong Lee, mostrou como está a barriguinha, apenas quatro dias após dar à luz Jake, o primeiro filho do casal. No Instagram, ela postou um vídeo e legendou: "Barriga de 4 dias pós parto. De fralda pq sigo no mundo real".

A jovem teve o bebê enquanto Pyong segue confinado na casa. O casal já sabia disso quando o hipnólogo decidiu entrar no reality show.

Durante o confinamento, Pyong Lee chegou a ser acusado de assediar outras sisters, e sobre o assunto Sammy Lee se recusou a falar, afirmando que estava concentrada no nascimento do filho. Até hoje, Sammy não se pronunciou.